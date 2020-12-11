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РЖД продлила действие скидок для металлургов

11.12.20 08:56 , МеталлСервис
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"Российские железные дороги" продлили на 2021 год понижающие коэффициенты на перевозку проката чёрных металлов и ряда других металлургических грузов. Задача мер – привлечение дополнительных объёмов железнодорожных перевозок.

Так, на 2021 год установлена скидка 47% на внутрироссийские перевозки проката чёрных металлов (код ЕТСНГ 324116) в вагонах со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский. Условием её предоставления является гарантия объёмов перевозок в размере не менее 150 тыс. тонн.

Установлена скидка 12,9% и 6% на внутрироссийские перевозки стальной заготовки (код ЕТСНГ 314059) со станции Ревда на станции Аппаратная и Нижнесергинская. Указанные скидки действуют при условии выполнения гарантированного объёма перевозок суммарно не менее 1,4 млн. тонн.

Также продлено действие установленной ранее скидки 4,9% на внутрироссийские перевозки стальной заготовки (код ЕТСНГ 314059) со станции Новотроицк на станцию Навашино. Скидка действует при условии выполнения гарантированного объёма перевозок не менее 735 тыс. тонн.

"На 2021 год продлено действие скидки 26,4% на внутрироссийские перевозки лома чёрных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в вагонах назначением на станцию Комсомольск-на-Амуре. Данная скидка действует при условии выполнения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно гарантированного объёма перевозок в размере не менее 1276 тыс. тонн, в том числе в вагонах – не менее 880 тыс. тонн, лома черных металлов (позиция ЕТСНГ 316) назначением на станцию Комсомольск-на-Амуре; не менее 1440 тыс. тонн заготовки стальной, проката черных металлов (позиции ЕТСНГ 314, 324) отправлением со станции Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении РЖД.

Также решено продлить по 31 декабря 2025 года действовавшую в 2020 году скидку 48% на порожний пробег специализированных платформ моделей 13-1796-01, 13-1796-03, 13-2118-03, 13-1163, 13-1163-01, 13-4108 из-под перевозок труб из чёрных металлов (позиция ЕТСНГ ранее перевозимого груза – 323). Скидка действует при условии выполнения ежегодного гарантированного объёма перевозок труб из чёрных металлов (позиция ЕТСНГ 323) во внутрироссийском и экспортном сообщении на платформах обозначенных моделей в размере не менее 850 тыс. тонн. Суммарный гарантированный объём перевозок – не менее 5,1 млн. тонн.

МинПром

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