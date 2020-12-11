Потребление электроэнергии почти вернулось на докризисный уровень Потребление электроэнергии промышленными предприятиями в ноябре составило 4,12 млрд кВт-ч, что всего на 0,6% меньше, чем в ноябре прошлого года (4,14 млрд кВт- ч) и может свидетельствовать о стабилизации производственных процессов в определенных отраслях.



Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", по сравнению с прошлым годом увеличилось потребление в сфере производства строительных материалов (+6,5%), металлургии (+2%), пищевой промышленности (+ 1,1%), а также сельском хозяйстве и строительстве (по 0,4%).



Потребление электроэнергии населением в ноябре выросло на 2,9%.



В то же время лидерами по сокращению потребления в процентном выражении стали машиностроение и транспорт (более 11% и более 10% соответственно), а также непромышленная группа потребителей (малый и средний бизнес) (-7,8%).



"Снижение показателей потребления этих категорий в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года можно объяснить введением в этом месяце "карантина выходного дня", – отмечается в сообщении.



В целом потребление электроэнергии в ОЭС Украины (без учета потерь в сетях) в ноябре 2020 года составило 10,19 млрд кВт-ч, что лишь на 0,4% или на 45,9 млн кВт-ч меньше показателей ноября 2019 года.



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