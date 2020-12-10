АМКУ разрешил компании VESCO купить акции Часовоярского огнеупорного комбината. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании VESCO Limited (Кипр) на концентрацию в виде приобретения акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.



Доля реализации VESCO и Часовоярского огнеупорного комбината на украинском рынке составит около 10 процентов. О закрытии сделки стороны сообщат дополнительно.



Как говорится в сообщении АМКУ, в ходе рассмотрения сделки, комитет установил, что участники концентрации имеют сравнительно небольшие совокупные доли на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин. Однако по информации потребителей на этих рынках отсутствует значительная конкуренция.



АМКУ учел, что участники концентрации имеют существенные запасы глин в месторождениях, разрабатываемых в Украине, тогда как количество разведанных месторождений огнеупорной глины ограничено, а у двух конкурентов участников концентрации запасы глины исчерпываются.



Напомним, компания VESCO подала заявку в АМКУ на получение разрешения на приобретение части акций Часовоярского огнеупорного комбината в октябре прошлого года. Как отмечал генеральный директор VESCO Евгений Цимарман, приобретение Часовоярского огнеупорного комбината позволит компании увеличить балансовые запасы сырья и расширить свой продуктовый портфель.



VESCO является одним из крупнейших производителей белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов глинодобывающего бизнеса включает более 60 сортов глин. Основные потребители – производители керамической плитки и керамогранита.



МинПром



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