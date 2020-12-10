С 20 декабря Кабмин начнет гасить долги перед шахтерами - Магера Выплаты предприятиям угольной промышленности начнутся уже с 20 декабря этого года. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.



По его словам, общая сума, которую правительство запланировало потратить, чтобы рассчитаться с шахтерами по долгам, составила 1,4 млрд грн. "Почему только с 20 декабря? Потому что в специальном фонде государственного бюджета сегодня нет денег. Минэнергетики уверяет, что они появятся там 18 декабря. Выплата заработной платы шахтерам стала возможной после принятия законопроекта № 4119 о внесении изменений в госбюджет, который ВРУ приняла 17 ноября 2020 года. Документ определяет порядок погашения долгов перед шахтерами за счет средств, полученных от уплаты ПАО "Укрнафта" налога на прибыль. Последнее стало возможным после решения правительства и ВР провести финансовое оздоровление компании, в результате которого госбюджет получит дополнительно 42,5 млрд грн", - сказал нардеп.



В то же время С.Магера обратил внимание на то, что если в 2020 году с зарплатами шахтеров все более или менее ясно, то в 2021-м невыплаты и рост долгов могут продолжиться. К концу нынешнего бюджетного года Кабмин подошел с бюджетным дефицитом более 112 млрд грн. При падающей экономике и постоянной неопределенности с получением внешнего финансирования в следующем году никто не может дать гарантий, что шахтеры будут вовремя получать зарплату. К тому же, если Кабмин приступит к реализации первого этапа реформирования угольной отрасли, некоторые шахты ждет закрытие, отметил он.



"Это означает, что у шахтеров не будет не только зарплат, но и работы. Эта проблема особенно остро может коснуться моногородов, которые полностью зависят от работы шахт. Поэтому призываю правительство подходить к "шахтерским вопросам" осторожно и взвешенно. Мы не можем обрекать людей, с трудом переживших карантинный кризис, на еще большие страдания", - подчеикнул С.Магера.



МинПром



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