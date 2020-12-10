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В ноябре Украина заработала на экспорте черных металлов 572,4 млн долл.

10.12.20 18:03 , Бизнес Цензор
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Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,98 млрд долл., тогда как по итогам первых 10 месяцев года падение составляло 16%.
Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В целом на черные металлы за этот период пришлось 15,73% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,88% за одиннадцать месяцев прошлого года.

В том числе в ноябре поступления от экспорта черных металлов составили 572,4 млн долл.

При этом Украина в январе-ноябре текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 19,1% – до 952,33 млн долл. В ноябре этот показатель составлял 87,74 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-ноябре сократила экспорт металлоизделий на 13,6% – до 819,99 млн долл. В ноябре их поставлено на 69,17 млн долл.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 21,2% – до 796,5 млн долл. В ноябре их ввезено на 78,04 млн долл.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,74 млрд долл. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до 1 млрд 251,82 млн долл.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до 1,04 млрд долл. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до 1,1 млрд долл.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до 9,94 млрд долл. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

МинПром

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