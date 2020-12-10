Закон о локализации даст первые результаты уже в следующем году - Шпенов Если закон о локализации будет принят до конца текущего года, уже в 2021-м он сможет дать первые результаты для экономики. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Голосование, скорее всего, не будет простым. Несмотря на то, что в июле законопроект был принят абсолютным большинством голосов, ряд политических сил продолжают выступать против его дальнейшего рассмотрения в парламенте, считая противоречащим евроинтеграционному курсу Украины", - сказал он.



Д.Шпенов обратил внимание на то, что в большинстве развитых стран мира государство на законодательном уровне гарантирует защиту интересов национального производителя. "Локализация – один из протекционистских инструментов, которые при этом используются. В случае Украины, импортера предлагается перенести часть своего производство на нашу территорию, чтобы создавать новые рабочие места и платить налоги", - напомнил он.



Нардеп также отметил, что в законопроекте №3379 с учетом последних поправок и изменений предлагаются следующие новеллы:

- унифицированный уровень локализации по категориям товаров;

- уровень локализации для первого года - 10% для всех видов продукции и дальнейшее ежегодное увеличение еще на 5%. Максимальное значение уровня локализации - 40%;

- уход от использования числовых CPV-кодов продукции. Это позволит минимизировать возможность обойти требование локализации во время закупок таких же товаров под другими кодами.

- в перечне продукции, на которую распространяется законопроект, появилась продукция авиационной отрасли;

- интегрирована формула расчета локализации;

- Кабмин получил право увеличивать на 10% и снижать на 5% требование уровня локализации сроком на 1 год, а также - предлагать дополнительный перечень товаров с уровнем локализации не выше установленного законом на соответствующий год.



"Очень надеюсь, что в парламенте найдется достаточно голосов, чтобы поддержать законопроект о локализации во втором чтении и в целом. Он сегодня жизненно необходим, чтобы защитить интересы украинского производителя, в первую очередь, в промышленном секторе", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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