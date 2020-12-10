Из-за ужесточения карантина в январе экономика Украины не сильно пострадает Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года. Анонсированные правительством запреты не такие существенные, как весной 2020 года.



Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге: "Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, лист этих карантинных ограничений не такой жесткий в сравнении с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года".



Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п.п. от ВВП, однако по факту потери могли быть и меньше. В то же время, неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.



Напомним, по оценкам Минэкономики, потери от внедрения в ноябре 2020 года карантина выходного дня составляют 0,04-0,06 п.п. ВВП в расчете за год.



Как сообщалось, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.



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