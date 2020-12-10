Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за ужесточения карантина в январе экономика Украины не сильно пострадает

10.12.20 17:51 , РБК Украина
печать
размер текста:

Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года. Анонсированные правительством запреты не такие существенные, как весной 2020 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге: "Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, лист этих карантинных ограничений не такой жесткий в сравнении с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года".

Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п.п. от ВВП, однако по факту потери могли быть и меньше. В то же время, неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Напомним, по оценкам Минэкономики, потери от внедрения в ноябре 2020 года карантина выходного дня составляют 0,04-0,06 п.п. ВВП в расчете за год.

Как сообщалось, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 23
Новости партнеров
новости
18:04
Легализация игорного бизнеса пополнит казну более чем на 7 млрд грн
17:51
УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо
17:31
ЕБРР стал меньше инвестировать в Украину
17:13
Строительство Северного потока-2 возобновлено
17:11
Гарантий выполнения финплана Укрзализныци на 2021 год нет – Магера
17:02
В 2021 году Украина изменит направления экспорта стали – Шпенов
16:51
Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн
16:34
Украина возглавила Дунайскую комиссию
16:23
Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру
16:12
Энергоблоку №1 Ривненской АЭС разрешили поработать еще 10 лет
16:04
Украинские аграрии собрали 64,3 млн тонн зерновых
15:51
LIBERTY Steel Group French объявила о начале производства "зеленых" рельсов
15:31
Медная компания Codelco выплатит работникам высокие бонусы
15:16
Бразильская компания Samarco планирует возобновить работу
14:58
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной – ОП
14:51
ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
14:32
ЗАЗ получил для своего автобуса сертификат Евро 6
14:11
Суд по делу о штрафе Норникеля на 2 млрд долл. опять перенесли
13:52
Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров
13:35
Украина дополнительно выпустит евробонды на 500 млн долл.
10.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!