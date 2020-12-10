Российские металлурги получили скидки на перевозку медных руд и черных металлов Для привлечения дополнительных объемов грузовых железнодорожных перевозок правление ОАО "РЖД" установило понижающие коэффициенты на перевозку ряда грузов.



Так, на 2021 год вводятся: скидка 12,8% на внутрироссийские перевозки медно-цинковой руды при объемах перевозок в размере не менее 900 тыс. тонн; скидка 10,7% на внутрироссийские перевозки медной руды (код ЕТСНГ 151395) – объем перевозок в размере не менее 700 тыс. тонн; скидка 15,5% на внутрироссийские перевозки медного концентрата; скидка 16,8% на экспортные перевозки ильменитового концентрата; скидка 47% на внутрироссийские перевозки проката черных металлов – объем перевозок в размере не менее 150 тыс. тонн; скидки 12,9% и 6% на внутрироссийские перевозки заготовки стальной – объем перевозок суммарно не менее 1,4 млн тонн.



Указанные скидки будут предоставляться на конкрентно оговоренных участках ж/д магистралей.



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