На ОГХК решили поднять зарплаты на 10% В связи с ростом финансовых показателей Объединенной горно-химической компании руководство предприятия приняло решение поднять заработные платы сотрудников на 10% с января 2021 года. В течение года они вырастут минимум на 20%. Об этом сообщается на сайте ОГХК.



Соответствующий указ от 9 января был передан для исполнения на двух филиалах ОГХК - Вольногорском ГМК и Иршанском ГОК.



"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. В соответствии с Коллективным договором, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", - отметил Артур Сомов, и.о. председателя правления ОГХК.



Напомним, что по предварительным подсчетам, чистая прибыль ОГХК в 2020 году вырастет в 6 раз относительно прошлого года - до 600 млн грн.



Постепенное повышение заработных плат является частью программы социальной защиты на ОГХК. В августе 2019 года зарплаты сотрудников предприятия уже были повышены на 20%.



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