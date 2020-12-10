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На ОГХК решили поднять зарплаты на 10%

10.12.20 16:42 , Украинские новости
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В связи с ростом финансовых показателей Объединенной горно-химической компании руководство предприятия приняло решение поднять заработные платы сотрудников на 10% с января 2021 года. В течение года они вырастут минимум на 20%. Об этом сообщается на сайте ОГХК.

Соответствующий указ от 9 января был передан для исполнения на двух филиалах ОГХК - Вольногорском ГМК и Иршанском ГОК.

"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. В соответствии с Коллективным договором, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", - отметил Артур Сомов, и.о. председателя правления ОГХК.

Напомним, что по предварительным подсчетам, чистая прибыль ОГХК в 2020 году вырастет в 6 раз относительно прошлого года - до 600 млн грн.

Постепенное повышение заработных плат является частью программы социальной защиты на ОГХК. В августе 2019 года зарплаты сотрудников предприятия уже были повышены на 20%.

МинПром

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