На ОГХК решили поднять зарплаты на 10%

В связи с ростом финансовых показателей Объединенной горно-химической компании руководство предприятия приняло решение поднять заработные платы сотрудников на 10% с января 2021 года. В течение года они вырастут минимум на 20%. Об этом сообщается на сайте ОГХК.
Соответствующий указ от 9 января был передан для исполнения на двух филиалах ОГХК - Вольногорском ГМК и Иршанском ГОК.
"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. В соответствии с Коллективным договором, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", - отметил Артур Сомов, и.о. председателя правления ОГХК.
Напомним, что по предварительным подсчетам, чистая прибыль ОГХК в 2020 году вырастет в 6 раз относительно прошлого года - до 600 млн грн.
Постепенное повышение заработных плат является частью программы социальной защиты на ОГХК. В августе 2019 года зарплаты сотрудников предприятия уже были повышены на 20%.