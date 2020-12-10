Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

После повышения ставок иностранцы заинтересовались украинскими ОВГЗ

10.12.20 16:21 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 10 декабря вырос на 1,82 млрд грн или на 2,5% – до 76,08 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

В феврале портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов превышал 127 млрд грн, после чего с марта он сокращался, за ислючением ноября, когда нерезиденты выкупили ОВГЗ на 0,3 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков 10 декабря увеличился на 5,26 млрд грн (на 1,2%) – до 462,65 млрд грн, юрлиц – на 2,33 млрд грн (на 6,7%, до 37,09 млрд грн), физлиц – на 0,08 млрд грн или на 0,9% – до 8,95 млрд грн, территориальных общин – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 9,49 млрд грн (на 1,1%) – до 909,46 млрд грн, в собственности Нацбанка – остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 8 декабря аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,96 млрд грн, повысив ставки. В том числе трехмесячные ОВГЗ были размещены под 10% годовых, тогда как еще в начале ноября Минфин размещал такие бумаги под 7,5% годовых.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:04
Легализация игорного бизнеса пополнит казну более чем на 7 млрд грн
17:51
УЗ требует отменить налог на землю под путями и акциз на топливо
17:31
ЕБРР стал меньше инвестировать в Украину
17:13
Строительство Северного потока-2 возобновлено
17:11
Гарантий выполнения финплана Укрзализныци на 2021 год нет – Магера
17:02
В 2021 году Украина изменит направления экспорта стали – Шпенов
16:51
Ощадбанк выдал бизнесу кредитов на 1 млрд грн
16:34
Украина возглавила Дунайскую комиссию
16:23
Белановский ГОК Ferrexpo приобрел маммограф Кременчугскому онкодиспансеру
16:12
Энергоблоку №1 Ривненской АЭС разрешили поработать еще 10 лет
16:04
Украинские аграрии собрали 64,3 млн тонн зерновых
15:51
LIBERTY Steel Group French объявила о начале производства "зеленых" рельсов
15:31
Медная компания Codelco выплатит работникам высокие бонусы
15:16
Бразильская компания Samarco планирует возобновить работу
14:58
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной – ОП
14:51
ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
14:32
ЗАЗ получил для своего автобуса сертификат Евро 6
14:11
Суд по делу о штрафе Норникеля на 2 млрд долл. опять перенесли
13:52
Украина получила промышленный безвиз с ЕС для отдельных групп товаров
13:35
Украина дополнительно выпустит евробонды на 500 млн долл.
10.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!