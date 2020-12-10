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Интерпайп начал отгрузку линейных труб для эмиратской ADNOC

10.12.20 15:04
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" в рамках долгосрочного контракта начала поставки линейных труб Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, на сегодня отгрузки составили 26 тыс. т продукции, которая будет применяться для транспортировки нефти с высоким содержанием сероводорода в ОАЭ.

Заказ выполнен полностью в соответствии со всеми спецификациями ADNOC, которые жестче, чем у стандарта API Spec 5L. Трубы с подобными требованиями "Интерпайп" ранее не производил, отметили в компании.

Также сообщается, что продукция изготовлена с высокой точностью по наружному и внутреннему диаметру, толщина стенки соответствует заданному диапазону по всей длине и периметру трубы. Трубы обладают высокими прочностными свойствами с сохранением высокой вязкости.

""Интерпайп" успешно завершил сложный процесс переговоров, прохождения аудита, преквалификаций и участия в тендере, чтобы заключить контракт и осуществить поставки высокотехнологичной продукции такому нефтяному гиганту как ADNOC. Это часть нашей стратегии по увеличению доли продаж премиальной трубной продукции. Компания также планирует начать поставки труб с премиальными резьбовыми соединениями в ближневосточный регион", - прокомментировал директор по экономике и финансам компании Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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