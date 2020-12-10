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Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%

10.12.20 14:51
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Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко 10 декабря во время брифинга на решения Правления Национального банка по монетарной политике.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы..

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

МинПром

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