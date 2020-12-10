Украинские КХЗ сократили выпуск металлургического кокса на 5,1% Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-ноябре текущего года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,817 млн тонн.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в ноябре выпущено 811 тыс. тонн кокса.



Генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт отметил, что в ноябре выпуск кокса был примерно на уровне предыдущих трех месяцев. "Предприятия работают на уровне заказов, отставание от показателей прошлого года сохраняется", - констатировал собеседник агентства.



Отвечая на вопрос о поставках углей на КХЗ, он констатировал, что за 11 мес.-2020 на предприятия поставлено 27% углей отечественной добычи и 73% - по импорту. "Около 4,6 млн тонн было импортировано из РФ, из США-Канады и других стран – 3,3 млн тонн, украинских углей поставлено 3,25 млн тонн", - сказал А.Старовойт.



По итогам 11 месяцев 2020 года, согласно оперативным данным, в частности, Авдеевский КХЗ снизил выпуск кокса на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2,676 млн тонн (в ноябре произведено 229 тыс. тонн), "Азовсталь" сократила на 0,6% - до 1,232 млн тонн (113 тыс. тонн), ДКХЗ нарастил на 5,1%, до 539 тыс. тонн (49 тыс. тонн), "Днепрококс" сократил на 4,2% - до 475 тыс. тонн (48 тыс. тонн), "Запорожкокс" увеличил на 3,5% - до 475 тыс. тонн (78 тыс. тонн), Харьковский КХЗ снизил производство на 88,6% - до 4 тыс. тонн и простаивает. Производство кокса на "ArcelorMittal Кривой Рог" упало на 7,3% - до 2,399 млн тонн (237 тыс. тонн), тогда как на "Южкоксе" возросло на 5,8% - до 599 тыс. тонн (58 тыс. тонн).



По данным "Укркокса", в 2019 году производство основных видов коксохимической продукции в Украине составило: кокса валового 6%-й влажности – 10 млн 26,9 тыс. тонн, металлургического кокса – 8 млн 587,6 тыс. тонн, каменноугольной смолы – 420,9 тыс. тонн, сырого бензола – 92,8 тыс. тонн, сульфата аммония (с 100% содержания азота) – 32,5 тыс. тонн, серной кислоты – 27,4 тыс. тонн, пека каменноугольного – 70,6 тыс. тонн, пека электродного – 128,7 тыс. тонн. В 2019 году было переработано 591 тыс. тонн рядовых углей, получено 397,1 тыс. тонн обогащенной шихты.



Выход концентрата составил 67,18% и снизился на 2,63% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году на коксование коксохимическим предприятиям поступило 13,9 млн тонн углей, из них 3,5 млн тонн – угли Украины, 10,4 млн тонн – импортные угли.



Процент поставок импортных углей на КХЗ составил 75,1%, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году. Угли на предприятия поставлялись из РФ, Казахстана, США, Канады, Польши, Чехии, Австралии и Индонезии.



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