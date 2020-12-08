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Украину надеются восстановить всего за 340 млн евро

08.12.20 17:59 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на сумму 340 млн евро для реализации проекта "Программа по восстановлению Украины". 

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1525-р от 7 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Как сообщалось, ранее ЕИБ отмечал, что финансирование в рамках "Программы восстановления" должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

ЕИБ напоминал, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, они оба предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

МинПром

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