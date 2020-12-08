Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Автопроизводство в Украине продолжает падать

08.12.20 17:14 Укравтопром
печать
размер текста:

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 ед. автотранспортных средств, сообщает Укравтопром.  Несмотря на то что такой результат оказался почти на четверть лучше прошлогоднего, относительно предыдущего месяца (октября) динамика продемонстрировала отрицательное значение — минус 7%.

Выпуск легковых автомобилей составил 545 ед. Это на 24% больше показателя ноября 2019 года, но на 10% меньше октябрьского результата. Отставание от октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе "Еврокар", где за месяц было изготовлено 311 авто. В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, сделали 234 автомобиля.

Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 9 машин, что на 4 шт. больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.

Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4429 ед. автотранспортных средств или на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года: легковых автомобилей — 3756 шт. (-36%); коммерческих — 45 шт. (-61%); автобусов — 628 шт. (-18%).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:59
Украину надеются восстановить всего за 340 млн евро
17:37
К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль
17:09
Метинвест завершил очередной этап реконструкции ММК им. Ильича
17:02
Нужно привлекать украинских, а не китайских производителей для модернизации ж/д отрасли Украины – эксперты
16:51
ДТЭК поддержит талантливых студентов
16:41
Регионы Украины давно хотят быть услышанными - Магера
16:15
КВСЗ обвалил производство вагонов на 68,6%
15:59
ТЭЦ переходят с угля на газ
15:40
Украинская промышленность не переживет очередного повышения тарифов на э/энергию - Шпенов
15:30
Уруский открестился от решения судьбы Мотор Сич
15:10
Glencore продлит поставки кобальта в Китай
14:50
POSCO построит в Саудовской Аравии завод по выпуску листового проката
14:33
Уровень продаж НЗФ превысил объемы производства
14:15
ДМК работает со значительным опережением плана производства
13:54
За 11 месяцев Энергомашспецсталь нарастила выплавку стали на 9,3%
13:41
ММК им. Ильича завершает очередной этап реконструкции листопрокатного стана
13:24
Бензин на заправках неуклонно дорожает
13:08
Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за сбитого Боинга
12:51
Грузоперевозки по Днепру падают восьмой месяц подряд
12:41
Fitch Ratings обнародовала прогноз для мирового рынка стали
07.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!