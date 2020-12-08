Метинвест завершил очередной этап реконструкции ММК им. Ильича Группа Метинвест завершила очередной этап реконструкции Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Объем инвестиций почти вдвое превысил ранее запланированный и составил 30 млн долларов, отметил народный депутат Сергей Магера.



Он рассказал, что на ММК смонтировали новую гидравлическую моталку для смотки горячекатаных рулонов весом до 32 тонн, против максимальных 27 тонн до модернизации. Новый агрегат позволяет повысить плотность смотки и внешний диаметр рулона до 2026 мм шириной до 1600 мм, со скоростью до 20 м/с. Это позволит расширить сортаментную линейку продукции по толщине и классу прочности с необходимыми для заказчика показателями качества горячекатаного рулона.



"Собственно, это завершающий этап намеченной модернизации и повышения конкурентоспособности рулонного металлопроката мариупольского Комплекса. Изначально группа Метинвест планировала инвестировать 18 млн долларов на этот этап. Однако реконструкция стала комплексным решением. Основная цель — сделать Комплекс современным, эффективным инструментом украинской металлургии. Генподрядчиком проекта выступает Метинвест-Инжиниринг", - сказал он.



Нардеп подчеркнул, что это не полная цифра, определяющая масштабы, в которых группа Метинвест реконструирует ММК им. Ильича, а вместе с ним модернизирует и саму отрасль. Реконструкция листопрокатного цеха "1700" началась еще в 2017 г. и проходила в несколько этапов. К 2019-му общие инвестиции в проект превысили 110 млн долларов. И если говорить о технической выгоде от подобных мероприятий, стоит обозначить, что производственная мощность Комплекса увеличилась почти вдвое: с 1,5 млн тонн листового проката в 2017-м, до 2,5 тонн листового проката в год уже сегодня.



"Ввиду того, что в последние годы производство металлопроката в Украине стабильно снижается, новые решения в отрасли как никогда кстати: качественная привлекательность продукта, гибкий сортимент, скорость выполнения работы, новые экспортные возможности - в современных рыночных условиях, экономической стагнации это однозначно можно назвать определенным успехом", - рассказал С.Магера.



МинПром



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