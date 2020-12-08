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КВСЗ обвалил производство вагонов на 68,6%

08.12.20 16:15 , Бизнес Цензор
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ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе - ноябре 2020 года произвел 1 556 грузовых вагонов, что на 68,6% или 3 393 вагона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета.

В том числе в ноябре предприятие произвело только 99 грузовых вагонов, тогда как в октябре предприятие произвело 167 вагонов.

Кроме того, за 11 месяцев 2020 года КВСЗ произвел 26 пассажирских вагонов, тогда как в январе-ноябре прошлого года – только 6.

Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в январе-октябре 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов.

Планируется, что в декабре завод будет работать 11 рабочих дней.

Как сообщалось, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-сентябре 2020 года получило чистую прибыль в размере 129,07 млн грн, что в 6 раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019 года.

В 2019 году завод выпустил 5,28 тыс. грузовых вагонов, что на 43,2% больше, чем годом ранее (3 686 единиц), а также увеличил чистую прибыль (неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый доход КВСЗ вырос на 50,7% – до 8,31 млрд грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

МинПром

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