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Нужно привлекать украинских, а не китайских производителей для модернизации ж/д отрасли Украины – эксперты

08.12.20 17:02
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Нецелесообразно привлекать китайские компании для модернизации железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци", эти денежные средства должны работать на отечественную экономику. Об этом говорится в статье "Китайский дракон атакует Укрзализныцю" на портале SilkBridge.

Как пишут журналисты издания, УЗ планирует в 2021 году вложить в развитие ж/д инфраструктуры порядка 26 млрд. грн., основная часть из которых пойдет на ремонт и модернизацию путей, локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. При этом на эти заказы уже претендуют как европейские, так и китайские производители железнодорожной техники и комплектующих.

В частности, китайская корпорация CRRC имеет возможность быстро обеспечить поставки в Украину за счет того, что налажена работа ремонтных депо в Беларуси. Кроме того, китайская Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co уже давно пытается выйти на украинский рынок вагоноремонтов с литыми ж/д колесами, однако качество их производства достаточно низкое.

В свою очередь гендиректор Федерации работодателей Руслан Ильичев подчеркивает, что Украина может производить почти всю линейку ж/д машиностроения, поэтому логично обеспечивать заказами украинские заводы. "У нас есть мощности для выпуска грузовых вагонов, скоростных пассажирских поездов, дизель-поездов, есть опыт локомотивостроения, не вижу проблем с глубокой модернизацией тепловозов. Все необходимые технологии у нас есть. Но если кто-то может предложить продукцию лучшего качества с локализацией в Украине – Siemens, Alstom – с этим тоже нет проблем", — отметил он.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк считает логичным обеспечивать заказами украинские заводы. "УЗ и частные компании-операторы развивают свои парки, это проекты на сотни миллионов долларов, и в рамках здорового протекционизма логично было бы, чтобы эти деньги работали в Украине, а не в Китае, и стимулировали внутреннее производство. Нужно защищать свои экономические интересы, как это делают все страны", — сказал эксперт.

"Если придать модернизации "Укрзализныци" статус национального проекта и за счет госсредств закупать для нее хотя бы 5 тыс. новых вагонов в год, то это решение обеспечит выпуск товарной продукции вагоностроительными заводами примерно на 7 млрд. грн. В свою очередь, загрузка заказами предприятий железнодорожного машиностроения даст максимальный мультипликативный эффект для украинской экономики в целом, создавая предпосылки для роста в смежных отраслях", — подчеркивает Р.Ильичев.

МинПром

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