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Регионы Украины давно хотят быть услышанными - Магера

08.12.20 16:41
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Регионы Украины давно хотят быть услышанными. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, комментируя восстановление президентом Владимиром Зеленским Совета регионального развития.

Нардеп обратил внимание на то, что развитие каждого региона имеет свою специфику. "Диалог центральной и местной власти крайне важен. Ведь эффективная государственная политика должна обязательно учитывать интересы громад. После децентрализации, громады уже не в той позиции, чтобы с протянутой рукой ждать от центра денег и разрешений реализовывать свою политику. Они получили широкие полномочия, и Киев не просто должен учитывать их интересы, но и ориентироваться на их мнение и потребности", - сказал он.

Вместе с тем С.Магера отметил, что даже в сложившейся ситуации, когда регионы получили финансовую самостоятельность и могут решать многие проблемы, не оглядываясь на Киев, потеря диалога не на пользу ни центру, ни регионам.

"Невозможно строить успешную и сильную страну без единства и слаженности в работе всех уровней власти. Поэтому я считаю, что создание профильных консультативных советов – важный шаг. Главное, чтобы это было не для галочки, а для налаживания содержательной коммуникации. Создать или восстановить совет – не проблема. А запустить площадку для обмена мнениями и поиска решений – кусок работы. Регионы давно хотят быть услышанными. И будет намного лучше, если власть услышит регионы не из новостей или политических ток-шоу, а в непосредственном эффективном диалоге. Думаю, что в ближайшее время Офис президента предоставит более детальную информацию о планирующейся работе по перезапуску Совета и возобновлению коммуникации с регионами", - резюмировал он.

МинПром

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