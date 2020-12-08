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ТЭЦ переходят с угля на газ
08.12.20 15:59 , Бизнес Цензор
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Тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) в течение января-октября 2020 года сократила потребление угля (газового и антрацита) на 32%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, – до 14,1 млн тонн, увеличив потребление природного газа на 31% – до 3,9 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает отраслевое издание ExPro.
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