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Украинская промышленность не переживет очередного повышения тарифов на э/энергию - Шпенов

08.12.20 15:40
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Завтра на заседании НКРЭКУ будет решаться вопрос, быть или быть украинской промышленности. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Если тариф на передачу электричества повысят – ей, вероятней всего, не быть. Заводы, фабрики, шахты, пекарни, обувные мастера - всем придется затянуть пояса, чтобы найти еще больше денег на электричество", - сказал он.

Д.Шпенов выразил уверенность, что украинской промышленности затягивать пояса дальше некуда. "Потому что прибыли в этом году не было ни у кого. Это хорошо видно по тому, сколько миллиардов недополучил украинский бюджет в виде налогов и сборов, из-за чего сейчас финансируются только защищенные статьи", - отметил нардеп.

"Удивительный факт: в нашей стране никто реально не защищает бизнес. То есть тех, кто обеспечивает бюджет деньгами, а украинцев – рабочими местами. Власть «декларирует намерения», представляет концепции и обещает, что все будет хорошо. Но не делает даже малейших шагов для того, чтобы это «хорошо» наступило. Обещанные дешевые кредиты оказались недоступны, а программы поддержки не ушли дальше бумаги. Зато повысить тарифы на передачу и перевесить на плечи предприятий чужие долги успели даже трижды", - отмечает Д.Шпенов.

Нардеп выразил уверенность, что в нынешней кризисной ситуации украинский бизнес и промышленность нуждаются в помощи. "В противном случае всех нас ждет новая фаза кризиса, закрытие предприятий и безработица. Надеюсь, в НКРЭКУ это понимают, и не допустят повышения тарифов", - подытожил Д.Шпенов.

МинПром

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