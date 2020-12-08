POSCO построит в Саудовской Аравии завод по выпуску листового проката Как сообщает Yieh.com, компании POSCO и Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписали меморандум о взаимопонимании для совместного изучения возможности строительства заводов по производству листового проката.



В рамках внутренней программы добавленной стоимости, которую Саудовская Аравия продвигает с 2015 года, Aramco продолжала устанавливать новые международные партнерства, в том числе в области производства стального листа.



Как только будет определено, что проект Меморандума о взаимопонимании является коммерчески жизнеспособным, POSCO будет активно ускорять строительство этого завода по производству листового металла в Саудовской Аравии.



С другой стороны, продукция станов холодной прокатки нержавеющей стали, эксплуатируемых POSCO в Турции, уже охватила рынки Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудничество с Aramco еще раз воплощает экономические выгоды от локализованного производства и укрепляет цепочку поставок.



МинПром





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