POSCO построит в Саудовской Аравии завод по выпуску листового проката

Как сообщает Yieh.com, компании POSCO и Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписали меморандум о взаимопонимании для совместного изучения возможности строительства заводов по производству листового проката.
В рамках внутренней программы добавленной стоимости, которую Саудовская Аравия продвигает с 2015 года, Aramco продолжала устанавливать новые международные партнерства, в том числе в области производства стального листа.
Как только будет определено, что проект Меморандума о взаимопонимании является коммерчески жизнеспособным, POSCO будет активно ускорять строительство этого завода по производству листового металла в Саудовской Аравии.
С другой стороны, продукция станов холодной прокатки нержавеющей стали, эксплуатируемых POSCO в Турции, уже охватила рынки Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудничество с Aramco еще раз воплощает экономические выгоды от локализованного производства и укрепляет цепочку поставок.