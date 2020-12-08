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POSCO построит в Саудовской Аравии завод по выпуску листового проката

08.12.20 14:50 , МеталлТорг
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Как сообщает Yieh.com, компании POSCO и Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) подписали меморандум о взаимопонимании для совместного изучения возможности строительства заводов по производству листового проката.

В рамках внутренней программы добавленной стоимости, которую Саудовская Аравия продвигает с 2015 года, Aramco продолжала устанавливать новые международные партнерства, в том числе в области производства стального листа.

Как только будет определено, что проект Меморандума о взаимопонимании является коммерчески жизнеспособным, POSCO будет активно ускорять строительство этого завода по производству листового металла в Саудовской Аравии.

С другой стороны, продукция станов холодной прокатки нержавеющей стали, эксплуатируемых POSCO в Турции, уже охватила рынки Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудничество с Aramco еще раз воплощает экономические выгоды от локализованного производства и укрепляет цепочку поставок.

МинПром


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