Уровень продаж НЗФ превысил объемы производства

И.о. главного инженера Никопольского завода ферросплавов Вадим Бабуцкий сообщил в ходе селекторного совещания по итогам работы в ноябре о том, что уровень продаж превысил объемы производства.
"В ноябре отгрузка товарной продукции превысила ее производство. Это, в свою очередь, позволило сократить остатки на напольных складах. В целом по всем подразделениям отработали в плановых цифрах", - отметил В.Бабуцкий.
Он добавил, что план производства на декабрь сохранится на уровне ноября и составит 35 тыс. тонн товарных ферросплавов.
"Всем необходимым для производства продукции завод обеспечен", - резюмировал и.о. главного инженера.
АО "Никопольский завод ферросплавов" расположен в Никополе, который является центром Никопольского марганцеворудного бассейна.
Основным видом деятельности завода является производство марганцевых ферросплавов - ферросиликомарганца и ферромарганца, используемых в сталеплавильном производстве. Завод является наиболее мощным предприятием по производству марганцевых ферросплавов в Украине и одним из крупнейших в мире по проектным объемом производства более 1 млн тонн в год.