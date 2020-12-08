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ДМК работает со значительным опережением плана производства

08.12.20 14:15 , Металлургпром
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Днепровский металлургический комбинат в ноябре 2020 года выпустил 177 417 тонн товарной металлопродукции, что на 23 776 тонн (15,5%) превышает оперативное задание. Об этом информирует планово-экономическое управление комбината.

Задачи ноября с плюсом завершили все основные структурные подразделения комбината.

В прошлом месяце в агломерационном цехе произведено 250 706 тонн агломерата, что на 759 тонн превышает плановые показатели.

В доменном цехе при плане 146 502 тонны выпущено 151 130 тонн чугуна, это на 4 628 тонн или 3,2% больше запланированного. Выпуск товарного чугуна составил 6 939 тонн.

В конвертерном цехе выплавлено 165 821 тонна стали, в том числе товарной - 112 960 тонн. Общий выпуск стали на 10 523 тонны (6,8%) больше плана ноября, товарной стали - на 10 100 тонн (9,8%).

В прошлом месяце общий выпуск проката составил 60 311 тонн (плюс 3 662 тонны к плану).

Днепровский металлургический комбинат в ноябре отправил заказчикам 179 549 тонн товарной металлопродукции, что на 27 091 тонн (17,8%) превышает план отгрузки месяца.

Публичное акционерное общество "Днепровский металлургический комбинат" — одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, с 130-летней историей выдающихся достижений.

ПАО "ДМК" входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объёмам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в г. Каменское, Украина.

МинПром

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