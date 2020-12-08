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ММК им. Ильича завершает очередной этап реконструкции листопрокатного стана

08.12.20 13:41 , uaprom.info
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В листопрокатном цехе "1700" ММК им. Ильича группы "Метинвест" завершается очередной этап реконструкции стана, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, выполнен монтаж новой гидравлической моталки для смотки 32-тонных горячекатаных рулонов. Инвестиции в проект составили более 30 млн долл.

"Новая гидравлическая моталка отличается от уже имеющихся в цехе рядом важных технических характеристик, таких как работа с полосой толщиной до 16 мм, шириной до 1600 мм и максимальным пределом текучести при температуре смотки 400 MПа. Также конструкция обеспечивает на порядок выше плотность смотки рулонов, увеличение их внешнего диаметра до 2060 мм и веса до 32 тонн. Смонтированный агрегат может демонстрировать скорость смотки рулонов до 20 м/с, а его производительность составляет до 2,5 млн тонн рулонного проката в год", - сказано в сообщении.

Изначально "Метинвест" планировал инвестировать в проект 18 млн долл., однако позже группа приняла решение о дополнительном финансировании, чтобы сделать промышленный комплекс максимально современным и практичным с точки зрения работы персонала.

Помимо монтажа самой моталки были дополнительно построены пост управления, помещения гидравлической насосной станции, маслоподвала и повысительной насосной станции для обеспечения агрегата водой необходимого давления, в которых разместили все вспомогательные системы гидравлики, смазки и энергоснабжения. Электрооборудование установлено в капитально отремонтированном помещении машзала №2. Установлены противопожарная сигнализация и ограждения безопасности, смонтированы новые сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения. Дополнительно установлено электросиловое и вспомогательное оснащение, а также оборудование для листоотделки. Итоговые инвестиции компании составили 30 млн долл.

Генеральным подрядчиком проекта выступает "Метинвест–Инжиниринг".

Для гидравликов, механиков, технологов, операторов моталок и персонала, обслуживающего системы управления, представители производителя оборудования – компании Primetals провели обучение. В условиях пандемии COVID-19 оно проходило дистанционно в формате скайп-конференций.

На данный момент специалисты уже приступили к горячим пусконаладочным работам и настройке параметров моталки под различный сортамент продукции листопрокатного цеха "1700".

"Реализация данного этапа модернизации стана «1700» завершает масштабный комплекс работ по повышению конкурентоспособности нашего рулонного металлопроката. Новая моталка позволит расшить «узкие места» производства и расширить сортаментную линейку продукции по толщине и классу прочности с необходимыми для заказчика показателями качества горячекатаного рулона. Кроме того, мы сможем увеличить максимальную массу сматываемого рулона в диапазоне от 20 до 32 тонн в зависимости от ширины полосы", - отметил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

В апреле 2020 года "Метинвест" привлек кредитную линию на сумму 9,8 млн евро для финансирования этого проекта. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB). Единым кредитором выступил банк Raiffeisen Bank International.

МинПром

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