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Бензин на заправках неуклонно дорожает

08.12.20 13:24 , enkorr
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Ряд операторов розничного рынка 8 декабря повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В частности, бензины на станциях ОККО подорожали на 50 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,99 грн/л, А-95 – до 27,99 грн/л. Отметим, накануне, 7 декабря, в сети на 50 копеек за литр подорожало дизтопливо.

В сети Glusco топливо подорожало на 40 копеек: бензин А-92 – до 23,55 грн/л, А-95 – до 25,55 грн/л, дизтопливо – до 24,55 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали в среднем на 34 копейки за литр, дизтопливо – на 36 коп./л.

На станциях "БРСМ-Нафта" дизельное топливо в среднем подорожало на 20 копеек – до 20,99 грн/л.

На станциях Motto за выходные бензины и дизельное топливо прибавили в среднем 7-10 коп./л.

Такие сети как Shell, KLO, "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Chipo, "Овис" и Mango повысили цены на 20-50 коп./л.

МинПром

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