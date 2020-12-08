Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за сбитого Боинга Украина может пойти в суд ООН в связи с катастрофой МАУ в случае, если переговорный процесс зайдет в тупик. Обещания Ирана до сих пор остаются не реализованными.



Об этом заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24".



"Если переговорный процесс зайдет в тупик, и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной, то будем использовать все имеющиеся механизмы защиты прав (в том числе суд ООН, - ред.). Обещания до сих пор остаются не реализованными", - сказал замминистра.



Е.Енин анонсировал, что в ближайшие дни Украину будет выходить на контакт с иранской стороной и настаивать на выполнении договоренностей.



"Мы не хотели бы продолжать видимость конструктивного диалога, если такого не получается. Тем более через месяц будет годовщина трагедии, и общество ждет результата. Мы рассчитываем на наличие доброй воли Ирана и с помощью всех инструментариев, дипломатических и уголовно-правовых будем требовать от иранской стороны выполнения обязательств", - подчеркнул он.



Напомним, ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на сегодня украинская сторона не видит смысла в проведении очередного раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета МАУ. Тегеран до сих пор идет отдельным путем в расследовании.



Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ, соответствующие деньги предусмотрены в бюджете страны на следующий год.



Украинская сторона жалуется, что Тегеран не допускает ее к допросу подозреваемых в деле катастрофы МАУ.



МинПром



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