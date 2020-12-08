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Повышение тарифа на передачу э/энергии усугубит экономический кризис в Украине - Магомедов

08.12.20 12:16
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии в сегодняшних условиях может резко усугубить экономический кризис в Украине. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Сейчас для бизнеса каждая копейка на счету. Каждый день для промышленников начинается с вопроса, на чем еще можно сэкономить. Повышение тарифа на передачу электроэнергии в такой ситуации может стать тем самым перышком, что сломает спину лошади", - сказал он.

Политик выразил уверенность, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна не допустить подобного исхода.

"Только от регулятора сейчас зависит, будет ли у промышленности шанс восстановиться в 2021 году и нарастить объемы производства. И если НКРЭКУ не выдержит осаду, кризис затянется на годы. А Украина потеряет миллиарды гривен и получит тысячи безработных", - предостерегает он.

М.Магомедов напомнил, что по оценкам Министерства экономики, по итогам года падение ВВП в Украине составит 5%. "Ничего странного: промышленность и бизнес истощены кризисом и карантином, они теряют объемы производства и теряют клиентов – у украинцев банально нет денег на покупки. А министерство экономики не делает ничего, чтобы поддержать бизнес: то ли компетенции не хватает, то ли желания", - сказал политик.

МинПром

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