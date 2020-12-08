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Локдаун потребует выплаты предприятиям почти 2 млрд грн

08.12.20 12:14 , РБК Украина
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Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемных работников вследствие усиления карантинных мер. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Порядок подготовлен во исполнение закона, принятого Верховной Радой 4 декабря (проект №4429).

Единовременная выплата осуществляется для сохранения рабочих мест с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи в размере до 8 тыс. грн.

Помощь субъектам хозяйствования выплачивается по заявлениям, полученным до 21 декабря 2020 года включительно.

По расчетам Государственного центра занятости, численность работников, которым могут сократить предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени после введения ограничительных противоэпидемических мероприятий и которые получат единовременную материальную помощь, составляет 225 тысяч человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн.

МинПром

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