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Экспорт электроэнергии из Украины упал на 23%

08.12.20 11:57 , Бизнес Цензор
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Украина в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,1% (на 1,331 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4 млрд 424,7 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 28,5% (на 1 млрд 120,6 млн кВт-ч) – до 2 млрд 805,1 млн кВт-ч, сообщает Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 12% (на 147,9 млн кВт-ч) – до 1 млрд 380,8 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 156 млн кВт-ч, что на 73,9% (на 441 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-ноябре-2019.

В Беларусь экспорт с начала года составил 82,8 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за 11 месяцев также снизила импорт электроэнергии на 2% (на 43 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 156,1 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 355,5 млн кВт-ч, из Венгрии – 506,9 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 87,9 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за 11 месяцев текущего года из РФ импортировано 54,5 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,9 млн кВт-ч. Аварийные поставки из Венгрии составили 1,1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.р

МинПром

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