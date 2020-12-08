В 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемии В 2020 г. потребление алюминия в мире сократится на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, но в 2021 г. данный показатель вырастет на 6%, что позволит перекрыть нынешние потери. С таким прогнозом выступил на конференции по цветным металлам в Китае генеральный секретарь International Aluminium Institute (IAI) Майлз Проссер.



В то же время, по его словам, рынку понадобится 5-7 лет, чтобы полностью оправиться от последствий пандемии коронавируса. Такой продолжительный срок объясняется тем, что кризис по-разному затронул отдельные страны и отрасли экономики. В частности, транспортное машиностроение и строительство будут долго восстанавливать потребление алюминия.



По словам М.Проссера, последствия пандемии еще не в полной мере сказались на мировом рынке алюминия. Это подтверждают и данные World Bureau of Metal Statistics (WBMS) за первые три квартала текущего года. В соответствии с ними, видимое потребление алюминия за этот период составило 48,26 млн т, что на 0,9% больше, чем в тот же период прошлого года. Причем в Китае оно выросло на 9,9%.



Между тем, по данным WBMS, мировое производство алюминия в январе-сентябре увеличилось на 3,9% по сравнению с показателями годичной давности до 49,9 млн т. Это привело к появлению избытка предложения в размере более 1,6 млн т, тогда как в 2019 г. в целом превышение предложения над спросом составило 480 тыс. т.



В долгосрочной перспективе IAI оптимистично оценивает перспективы алюминия, который, как ожидается, будет высоко востребован в "безуглеродной" экономике. М.Проссер прогнозирует, что до 2050 г. потребление этого металла будет расширяться, в среднем, на 3,8% в год.



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