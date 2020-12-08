Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемии

08.12.20 11:39 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

В 2020 г. потребление алюминия в мире сократится на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, но в 2021 г. данный показатель вырастет на 6%, что позволит перекрыть нынешние потери. С таким прогнозом выступил на конференции по цветным металлам в Китае генеральный секретарь International Aluminium Institute (IAI) Майлз Проссер.

В то же время, по его словам, рынку понадобится 5-7 лет, чтобы полностью оправиться от последствий пандемии коронавируса. Такой продолжительный срок объясняется тем, что кризис по-разному затронул отдельные страны и отрасли экономики. В частности, транспортное машиностроение и строительство будут долго восстанавливать потребление алюминия.

По словам М.Проссера, последствия пандемии еще не в полной мере сказались на мировом рынке алюминия. Это подтверждают и данные World Bureau of Metal Statistics (WBMS) за первые три квартала текущего года. В соответствии с ними, видимое потребление алюминия за этот период составило 48,26 млн т, что на 0,9% больше, чем в тот же период прошлого года. Причем в Китае оно выросло на 9,9%.

Между тем, по данным WBMS, мировое производство алюминия в январе-сентябре увеличилось на 3,9% по сравнению с показателями годичной давности до 49,9 млн т. Это привело к появлению избытка предложения в размере более 1,6 млн т, тогда как в 2019 г. в целом превышение предложения над спросом составило 480 тыс. т.

В долгосрочной перспективе IAI оптимистично оценивает перспективы алюминия, который, как ожидается, будет высоко востребован в "безуглеродной" экономике. М.Проссер прогнозирует, что до 2050 г. потребление этого металла будет расширяться, в среднем, на 3,8% в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Грузоперевозки по Днепру падают восьмой месяц подряд
12:41
Fitch Ratings обнародовала прогноз для мирового рынка стали
12:16
Повышение тарифа на передачу э/энергии усугубит экономический кризис в Украине - Магомедов
12:14
Локдаун потребует выплаты предприятиям почти 2 млрд грн
11:57
Экспорт электроэнергии из Украины упал на 23%
11:16
JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel Limited
11:08
Большинство фракций Рады поддерживают законопроект о локализации – Кисилевский
10:57
Испанская ArcelorMittal Asturias остановила выпуск рельсов
10:37
Бразильская компания Samarco возобновит работу после 5 лет простоя
10:31
ВЭФ перенесли из Давоса в Сингапур
10:12
Турецкая Tosyali Demir Celik с помощью Primetals Technologies строит новый мощный метзавод
09:47
Падение экономики продолжится в I квартале 2021 года - Петрашко
09:28
Несмотря на кризис Метинвест продолжает системно платить налоги и выполнять соцобязательства - Магера
08:34
По программе "5-7-9%" предприниматели получили почти 15 млрд грн кредитов
08:02
В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%
07.12.20
18:03
РФ сократила поставки алюминиевого проката в Украину
17:53
УЗ зарабатывает только на перевозке грузов
17:30
Трубная металлургическая компания потеряла треть выручки
17:15
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
16:52
ArcelorMittal вновь повысила спотовую цену на г/к рулоны
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!