Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel Limited

08.12.20 11:16 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Индийская металлургическая группа JSW Steel предложила кредиторам компании Bhushan Power & Steel Limited (BPSL), обанкротившейся в 2017 г. дополнительно 4 млрд рупий (53,7 млн долл.), чтобы ускорить процесс приобретения этого актива.

Индийский Национальный трибунал по корпоративному праву (NCLT) в сентябре 2019 г. утвердил план реструктуризации BPSL, в соответствии с которым компания переходила в собственность JSW Steel. Однако стоимость сделки составляла всего 193,5 млрд рупий (2,6 млрд долл.), тогда как BPSL до своего банкротства задолжала ряду банков около 471,6 млрд рупий.

Кредиторы до сих пор продолжают судебный процесс, настаивая, в частности, чтобы им была перечислена вся прибыль BPSL, начиная с 2017 г. При этом компания фактически больше года находится под управлением JSW Steel. По данным индийской прессы, кредиторы еще не дали ответ на предложение.

Завершение сделки позволит JSW Steel увеличить свои мощности на 3 млн т в год и довести общий показатель до 21 млн т. В состав BPSL входят три предприятия в штатах Одиша, Чхаттисгарх и Западная Бенгалия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:51
Грузоперевозки по Днепру падают восьмой месяц подряд
12:41
Fitch Ratings обнародовала прогноз для мирового рынка стали
12:16
Повышение тарифа на передачу э/энергии усугубит экономический кризис в Украине - Магомедов
12:14
Локдаун потребует выплаты предприятиям почти 2 млрд грн
11:57
Экспорт электроэнергии из Украины упал на 23%
11:39
В 2021 году мировой рынок алюминия отыграет потери из-за пандемии
11:08
Большинство фракций Рады поддерживают законопроект о локализации – Кисилевский
10:57
Испанская ArcelorMittal Asturias остановила выпуск рельсов
10:37
Бразильская компания Samarco возобновит работу после 5 лет простоя
10:31
ВЭФ перенесли из Давоса в Сингапур
10:12
Турецкая Tosyali Demir Celik с помощью Primetals Technologies строит новый мощный метзавод
09:47
Падение экономики продолжится в I квартале 2021 года - Петрашко
09:28
Несмотря на кризис Метинвест продолжает системно платить налоги и выполнять соцобязательства - Магера
08:34
По программе "5-7-9%" предприниматели получили почти 15 млрд грн кредитов
08:02
В январе-ноябре Китай сократил экспорт стали на 18%
07.12.20
18:03
РФ сократила поставки алюминиевого проката в Украину
17:53
УЗ зарабатывает только на перевозке грузов
17:30
Трубная металлургическая компания потеряла треть выручки
17:15
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
16:52
ArcelorMittal вновь повысила спотовую цену на г/к рулоны
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!