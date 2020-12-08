JSW Steel просит ускорить покупку компании-банкрота Bhushan Power & Steel Limited Индийская металлургическая группа JSW Steel предложила кредиторам компании Bhushan Power & Steel Limited (BPSL), обанкротившейся в 2017 г. дополнительно 4 млрд рупий (53,7 млн долл.), чтобы ускорить процесс приобретения этого актива.



Индийский Национальный трибунал по корпоративному праву (NCLT) в сентябре 2019 г. утвердил план реструктуризации BPSL, в соответствии с которым компания переходила в собственность JSW Steel. Однако стоимость сделки составляла всего 193,5 млрд рупий (2,6 млрд долл.), тогда как BPSL до своего банкротства задолжала ряду банков около 471,6 млрд рупий.



Кредиторы до сих пор продолжают судебный процесс, настаивая, в частности, чтобы им была перечислена вся прибыль BPSL, начиная с 2017 г. При этом компания фактически больше года находится под управлением JSW Steel. По данным индийской прессы, кредиторы еще не дали ответ на предложение.



Завершение сделки позволит JSW Steel увеличить свои мощности на 3 млн т в год и довести общий показатель до 21 млн т. В состав BPSL входят три предприятия в штатах Одиша, Чхаттисгарх и Западная Бенгалия.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



