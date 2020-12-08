Большинство фракций Рады поддерживают законопроект о локализации – Кисилевский Большинство фракций Верховной Рады во втором чтении поддержат законопроект №3739 о локализации. Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в интервью информационному агентству "Українські Новини".



"Если анализировать голосование за законопроект в первом чтении, видим поддержку от всех депутатских фракций и групп в Верховной Раде за исключением фракции "Голос", которая выступала против законопроекта. Я не уверен, что они изменят свою позицию ко второму чтению, но предполагаю, что все остальные фракции и во втором чтении поддержат законопроект", - сказал он.



Д.Кисилевский также подчеркнул, что в поправках ко второму чтению депутаты учли ряд озвученных ранее пожеланий и предостережений. Он отметил, что из более чем 2 тысяч поправок к законопроекту большинство представляет собой "поправочный спам", нежели наработки, призванные улучшить законопроект.



"То существенное, что было в правках, старались учесть, это отражено в ранее озвученных мною позициях. Считаем, что поддержка большинства фракций в Верховной Раде этим инициативам есть. С теми, кто не поддерживает законопроект, мы продолжаем консультации, чтобы в дальнейшем не столкнуться с ситуацией блокирования законопроекта в Раде", - рассказал Д.Кисилевский.



Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Вчера парламентской комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739 ко второму чтению.



Ко второму чтению депутаты внесли в документ ряд правок. В частности требования локализации в новой редакции документа стали более "мягкими". Так, в редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляла 25-45% с последующим увеличением с 2024 года. Новая редакция фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции, с ежегодным увеличением на 5%. Рост требования остановится на отметке 40% и будет таким оставаться до конца 10-летнего срока.



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