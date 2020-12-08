Испанская ArcelorMittal Asturias остановила выпуск рельсов Компания ArcelorMittal Asturias приостановила своего металлургического завода в г. Хихон, заявив, что вследствие забастовки, начавшейся 25 ноября, дальнейшее продолжение функционирования предприятия сопряжено с серьезным риском для оборудования и персонала.



Трудовой конфликт на предприятии начался весной текущего года, когда руководство компании сообщило, что из-за ухудшения экономической ситуации, вызванного эпидемией коронавируса, оно не сможет выполнить условий трудового соглашения, заключенного в ноябре 2019 г.



Переговоры, в течение которых дважды объявлялись предупредительные забастовки, длились несколько месяцев, но не привели к достижению компромисса. В результате два из трех профсоюзов на комбинате начали бессрочную стачку, а руководство ArcelorMittal Asturias в ответ объявило локаут, сообщив, что завод будет простаивать, пока конфликт не будет улажен.



Завод в Хихоне является единственным в Испании производителем рельсов для высокоскоростных железных дорог. Ежегодно он может производить до 600 тыс. т толстолистовой стали и 1 млн т рельсов и высококачественной катанки.



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