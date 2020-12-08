Турецкая Tosyali Demir Celik с помощью Primetals Technologies строит новый мощный метзавод Турецкая металлургическая компания Tosyali Demir Celik сделала заказ производителю оборудования Primetals Technologies, находящемуся в собственности Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, на строительство металлургического комплекса для ее нового завода, который в настоящее время строится в районе г. Искендерун.



Комплекс включает 150-тонную электродуговую печь, 150-тонный двухковшевой вакуумный дегазатор с кислородной продувкой и слябовую МНЛЗ мощностью 2 млн. т в год с возможным расширением до 3,4 млн. т.



Как сообщает Primetals, ЭДП будет использовать в качестве сырья металлолом, горячебрикетированное железо и чугун в различных сочетаниях. Благодаря высокой степени автоматизации, наличию системы предварительного подогрева лома и другим техническим новшествам печь будет отличаться пониженным расходом электродов и электроэнергии, что позволит снизить себестоимость выплавки стали на 20%, а эмиссии углекислого газа — на 30% по сравнению с электропечами предыдущего поколения.



Благодаря проведению внепечной обработки стали на предприятии можно будет получать различные марки стали, начиная от ультранизкоуглеродистых до высокоуглеродистых. В частности, Tosyali планирует производить на своем новом заводе высокопрочный автолист, рулонный прокат для нефтегазовых труб и другую высококачественную продукцию. Толщина слябов составит 225 мм, ширина — от 900 до 1800 мм.



Ввод в строй всего производственного комплекса намечен на конец 2022 г.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



