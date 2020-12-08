Падение экономики продолжится в I квартале 2021 года - Петрашко Падение валового внутреннего продукта в Украине из-за эпидемии COVID-19 в первом квартале 2021 года составит около 3%. Возобновление роста может начаться с апреля. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow, сообщает Укринформ.



"На нашу экономику, как и на мировую экономику, большое влияние оказал COVID-19, и это привело к снижению экономической активности бизнеса, производства. Вся мировая экономика показала снижение ВВП Очевидно ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года. Но с апреля ожидаем возобновление роста ВВП", — сказал Петрашко.



Он напомнил, что Минэкономики заложило в макропрогнозе на 2021 год рост ВВП на уровне 4,6%. "Очевидно пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали, и это повлияет на ситуацию. Во второй половине года экономика выйдет в положительный тренд и рост составит 4,6%", — отметил министр.



Правительство продолжает работу, чтобы смягчить влияние пандемии COVID-19 на экономику, заявил министр. "В первую очередь — это доступ к финансированию, это программа (доступных кредитов — ред.) "5-7-9%". Она была расширена и внедрена, это позволяет бизнесу обратиться за субсидиями к правительству. Более 15 млрд грн — объем этой программы", — сказал правительственный чиновник.



Петрашко подчеркнул, что правительство планирует продолжать эту программу и в следующем году, а также расширить круг получателей помощи в соответствии с новыми правилами.



Кроме того, по его словам, правительству удалось сохранить более 400 тыс. рабочих мест благодаря программе поддержки по частичной безработице.



МинПром



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