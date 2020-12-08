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По программе "5-7-9%" предприниматели получили почти 15 млрд грн кредитов

08.12.20 08:34 , Интерфакс-Украина
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Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) за минувшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 275 новых кредитных соглашений на 520 млн грн, а в целом с момента старта программы в феврале текущего года они выдали 6,3 тыс. займов на 14,674 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов в понедельник.

Согласно сообщению, на прошлой неделе 25,4% доступных кредитов общим объемом 132 млн грн были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 22,9% (119 млн грн) – инвестиционные кредиты, еще 51,73% (269 млн грн) – в качестве антикризисных займов под 3%.

Указывается, что в целом с момента старта программы уполномоченные банки выдали 68,3% (10,02 млрд грн) доступных кредитов на рефинансирование, 19,2% (2,8 млрд грн) – на капитальные инвестиции, 12,5% (1,84 млрд грн) - антикризисных займов.

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

МинПром

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