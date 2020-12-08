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Несмотря на кризис Метинвест продолжает системно платить налоги и выполнять соцобязательства - Магера

08.12.20 09:28
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Несмотря на снижение чистой прибыли в прошлом году году, по сравнению с 2018 годом, на 71%, до 341 млн долларов, а также выручки на 9%, - до 10,7 млрд долларов, группа Метинвест продолжает системно платить налоги и выполнять социальные обязательства. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Сейчас никто точно не может сказать, когда точно закончится кризис. C середины 2019 года наблюдалось снижение объемов промышленного производства на ключевых для предприятия направлениях – Ближнем Востоке, Северной Африке, Турции и Европейском союзе. По прогнозам экспертов, рост возможен не раньше середине весны следующего года. Темпы роста потребления стали в 2021 году будут обусловлены параметрами договоренностей по ключевым мировым торговым сделкам в США, Китае, ЕС и Турции. Ожидается, что это подстегнет мировую экономику, и металлургия начнет восстанавливаться. Пока наблюдается спад: за последние 3-4 месяца объемы производства на мариупольских меткомбинатах Метинвеста уменьшились на 15-20%", - сказал он.

В то же время С.Магера подчеркнул, что компания показывает пример высокой социальной ответственности. В 2019 году Метинвест перечислил в бюджет страны и местные бюджеты 741 млн долл. налогов. Вместе с этим, более 11 млн долл. были инвестированы в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей.

"Благодаря такому подходу к социальным задачам и оптимальному планированию работы предприятия проект компании по созданию системы обучения для муниципалитетов и занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие". Это достижение, наряду с системной уплатой налогов, означает, что Метинвест соблюдает принятые в мире Цели устойчивого развития ООН. Уверен, что будущее Украины именно за такими компаниями, которые даже в кризис думают о завтрашнем дне и инвестируют в развития человеческого потенциала", - отметил народный депутат.

МинПром

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