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Трубная металлургическая компания потеряла треть выручки

07.12.20 17:30 , МеталлТорг
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ПAO "ТМК", Трубная металлургическая компания, один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, сегодня объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка за 9 месяцев 2020 г. снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,1 млрд рублей из-за выбытия Американского дивизиона и снижения объемов продаж.

Скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2020 г. увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,8 млрд рублей за счет предпринятых мер по адаптации к текущим макроэкономическим условиям, фокусу на разработке и продвижению высокотехнологичной трубной продукции, а также за счет положительных курсовых разниц от операционной деятельности.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA Российского и Европейского дивизионов составила 21% за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 16% за 9 месяцев 2019 г.

Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 108,7 млрд рублей. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2020 г составило 2,38 раза.

Выпуск бесшовных труб снизился на 23%, до 1 544 тыс. тонн. Сварных труб - на 42%, до 532 тыс. тонн.  Общий объем реализации снизился на 29%, до 2 076 тыс. тонн.

МинПром

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