Трубная металлургическая компания потеряла треть выручки

ПAO "ТМК", Трубная металлургическая компания, один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, сегодня объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Выручка за 9 месяцев 2020 г. снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,1 млрд рублей из-за выбытия Американского дивизиона и снижения объемов продаж.
Скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев 2020 г. увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,8 млрд рублей за счет предпринятых мер по адаптации к текущим макроэкономическим условиям, фокусу на разработке и продвижению высокотехнологичной трубной продукции, а также за счет положительных курсовых разниц от операционной деятельности.
Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA Российского и Европейского дивизионов составила 21% за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с 16% за 9 месяцев 2019 г.
Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 108,7 млрд рублей. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2020 г составило 2,38 раза.
Выпуск бесшовных труб снизился на 23%, до 1 544 тыс. тонн. Сварных труб - на 42%, до 532 тыс. тонн. Общий объем реализации снизился на 29%, до 2 076 тыс. тонн.