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Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
07.12.20 17:15 , Металлургпром
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4 декабря состоялось очередное заседание Наблюдательного совета "Укргидроэнерго", во время которого обсуждался ряд актуальных вопросов жизнедеятельности компании. Из-за маловодия, вызванного нетипичными для Украины климатическими условиями и, как следствие, незначительной проточностью рек, а также из-за некорректной работы нового рынка компания получила значительные убытки.
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