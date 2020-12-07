Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ArcelorMittal вновь повысила спотовую цену на г/к рулоны

07.12.20 16:52 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal сообщила, что вновь увеличит свою официальную спотовую цену на г/к рулоны во втором квартале в Европе до 650 евро (788,56 долл.) за тонну с завода. Традиционный разрыв между предложениями в Северной и Южной Европе теперь полностью исчез.

По словам источников, предложение оцинкованного рулона также выросло до 750 евро за тонну с завода.

Последний шаг произошел всего через две недели после того, как компания объявила о предыдущем повышении цен.

Этот шаг стал последним из ряда скачков цен с конца лета, в результате чего цены на рулонную сталь выросли почти на 200 евро за тонну менее чем за шесть месяцев.

Европейский рынок рулонов испытывает временные проблемы с поставками, начиная от нехватки слябов на европейских заводах и заканчивая нехваткой рулонов от заводов к клиентам, в то время как акционеры изо всех сил пытаются получить какой-либо материал для создания запасов.

Спрос превысил предложение, поскольку европейские заводы изо всех сил пытались нарастить достаточно быстро после остановок в начале этого года. Несмотря на то, что в первом квартале следующего года будет введено больше мощностей, поскольку заводы продолжают наращивать объемы, участники рынка ожидают, что дефицит предложения сохранится как минимум во втором квартале следующего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:31
В ноябре в Украине подорожала электроэнергия
16:10
В ноябре на Запорожкоксе упал выпуск кокса
15:46
В Украине добыча угля упала почти на 8%
15:33
Иран затягивает предоставление материалов по сбитому Боингу МАУ
15:12
Мировому рынку меди пророчат удвоение объемов
15:01
Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации ко второму чтению
14:52
Импорт электроэнергии из России будет приравниваться к госизмене – депутат
14:30
Украина начала меньше тратить валюту из резерва
14:14
Индийская NMDC возобновит добычу железной руды на комбинате Donimalai
13:56
Дотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грн
13:41
Glencore планирует закрыть три австралийские угольные шахты
13:24
Иран вошел в ТОП-20 крупнейших производителей стали
13:13
Иран готов дополнительно поставлять на рынок 2 млн барр нефти в день
13:06
Крупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуру
12:50
Китайские инвесторы Мотор Cич выполнили свои угрозы и подали иск против Украины
12:31
Турция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговли
12:23
Чтобы законы для поддержки бизнеса заработали, нужны дополнительные усилия – Шпенов
12:14
Укравтодор заявил о рекордном объеме ремонта дорог
11:59
Италия подробно рассказала, как будет спасать комбинат Ilva
11:39
НПЗ в богатых странах не выдержали пандемии
04.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!