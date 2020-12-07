ArcelorMittal вновь повысила спотовую цену на г/к рулоны Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal сообщила, что вновь увеличит свою официальную спотовую цену на г/к рулоны во втором квартале в Европе до 650 евро (788,56 долл.) за тонну с завода. Традиционный разрыв между предложениями в Северной и Южной Европе теперь полностью исчез.



По словам источников, предложение оцинкованного рулона также выросло до 750 евро за тонну с завода.



Последний шаг произошел всего через две недели после того, как компания объявила о предыдущем повышении цен.



Этот шаг стал последним из ряда скачков цен с конца лета, в результате чего цены на рулонную сталь выросли почти на 200 евро за тонну менее чем за шесть месяцев.



Европейский рынок рулонов испытывает временные проблемы с поставками, начиная от нехватки слябов на европейских заводах и заканчивая нехваткой рулонов от заводов к клиентам, в то время как акционеры изо всех сил пытаются получить какой-либо материал для создания запасов.



Спрос превысил предложение, поскольку европейские заводы изо всех сил пытались нарастить достаточно быстро после остановок в начале этого года. Несмотря на то, что в первом квартале следующего года будет введено больше мощностей, поскольку заводы продолжают наращивать объемы, участники рынка ожидают, что дефицит предложения сохранится как минимум во втором квартале следующего года.



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