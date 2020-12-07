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В ноябре в Украине подорожала электроэнергия

07.12.20 16:31 , Бизнес Цензор
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Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на ценообразующем Рынке на сутки вперед (РСВ) в ноябре выросла до 1 536,25 грн/МВт-ч, что на 16% выше октябрьского показателя и на 12% выше показателя ноября 2019 года. Об этом говорится в отчете ГП "Оператор рынка" за ноябрь 2020 года.

Согласно отчету, средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) увеличилась на 17% по сравнению с октябрем до 1 527,09 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Бурштынском энергоострове (БуОс) выросла на 8% к октябрю, достигнув 1 633,29 грн/МВт-ч.

"В ноябре почасовые цены на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в некоторые дни в часы максимальной нагрузки были максимальными или близкими к максимальным. Это обусловлено увеличением спроса и уменьшением предложения на продажу электроэнергии на площадке "Оператора рынка". В торговой зоне БуОс в большинстве дней наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии, поэтому цены на РСВ и ВСР в такие дни были приближенными к ценовым ограничениям", - говорится в сообщении "Оператора рынка".

МинПром

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