В Украине добыча угля упала почти на 8% За 10 месяцев 2020 года угледобывающие предприятия Украины сократили добычу на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23 миллионов 612,6 тыс. тонн. Об этом сообщили в Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минэнерго Украины.



Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, в период с января по октябрь 2020 года сократили добычу на 23,5% до 2 миллионов 322,5 тыс. тонн.



Шахты Донецкой области за десять месяцев обеспечили добычу 8 миллионов 939,3 тыс. тонн угля (что на 1,3% меньше аналогичного периода 2019), Луганской области - 175,1 тыс. тонн (меньше на 40,7%), Днепропетровской - 13 миллионов 404,9 тыс. тонн (-10,9%), Львовской - 1 млн 62,8 тыс. тонн (-6,2%), Волынской - 30,9 тыс. тонн (-50,3%).



В октябре 2020 года добыча рядового угля снизилась на 5,1% (на 139,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 - до 2 миллионов 584 тыс. тонн.



Напомним, в мае 2020 года на национальном уровне Кабинет vинистров Украины создал Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов Украины, куда вошли профильные чиновники, главы областных государственных администраций, народные депутаты, представители угледобывающих предприятий, профсоюзов, ассоциаций органов местного самоуправления. Одной из основных задач центра является анализ реального состояния экономики и социального обеспечения в шахтерских городах, поиски новых направлений для развития экономики и создания рабочих мест.



На заседании правительства Украины в октябре этого года представлена Концепция реформирования угледобывающей промышленности и план приоритетных действий правительства в угольной отрасли. В ней обозначены основные проблемы угледобывающей промышленности и предложены возможные пути их решения.



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