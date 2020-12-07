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Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации ко второму чтению

07.12.20 15:01
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На сегодняшнем заседании парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал законопроект о локализации №3739 ко второму чтению.

После проведения обсуждений с производителями, отраслевыми ассоциациями, трудовыми коллективами предприятий, а также сторонами, которые проводят публичные закупки, были предложены важные поправки. Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский представил их на заседании Комитета.

Ко второму чтению предлагаются такие новации:

1. Унификация уровня локализации по всем категориям товаров. В редакции первого чтения к различным видам товаров предлагалось требование разного уровня локализации. В новой редакции требования унифицированы.

2. Уменьшены начальные и финальные проценты. В редакции первого чтения требование локализации на первом этапе составляла 25-45% с последующим увеличением с 2024 года. Новая редакция фиксирует для первого года требование 10% локализации для всех видов продукции, с ежегодным увеличением на 5%. Рост требования остановится на отметке 40% и будет таким оставаться до конца 10-летнего срока.

3. Уход от использования кодов продукции. Таким образом в тексте законопроекта останутся только названия товаров без указания числовых CPV-кодов. Это уменьшит риски обхода требований закона при закупках тех же товаров под другими кодами. В перечень товаров ко второму чтению была добавлена продукция авиационной отрасли.

4. Добавляется формула расчета определения локализации. Народные депутаты предложили существующую формулу оценки уровня локализации сельхозтехники, которая используется Министерством экономики с 2017 года и зафиксирована постановлением Кабинета министров. Собственно, именно по этой формуле украинские производители определяли текущий уровень локализации продукции при подготовке законопроекта о локализации.

5. Кабинет министров по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады получит право увеличивать на 10% и уменьшать на 5% требование уровня локализации для отдельной категории товаров сроком на 1 год. А также предлагать дополнительный перечень товаров, для которых будет определяться требование локализации не выше уровня, установленного законом на соответствующий год. Кроме того, Кабмин имеет право по согласованию с профильным комитетом уменьшать до нуля требование уровня локализации для отдельной закупки.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения.

МинПром

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