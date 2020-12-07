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Мировому рынку меди пророчат удвоение объемов

07.12.20 15:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Мировое производство меди необходимо увеличить в два раза к 2050 г., т. е. до более 40 млн. т в год, чтобы удовлетворить спрос на этот металл, возникающий при переходе к безуглеродной экономике. Об этом заявил на онлайновой конференции China Nonferrous Metals Industry Chain вице-президент по продажам и маркетингу австралийской компании BHP Тарик Салария.

Как отметил на той же конференции его коллега из компании Freeport-McMoRan Хавьер Таргетта, рост потребления меди будет обусловлен тремя ключевыми тенденциями. Это урбанизация и электрификация быта, переход на безуглеродную энергетику и широкое распространение электромобилей.

По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в первые три квартала 2020 г. глобальное производство меди в концентрате составило 15,31 млн т, что на 0,4% больше, чем в тот же период годом ранее, а рафинированной меди было получено 17,6 млн т, что на 2,7% превышает показатель января-сентября 2019 г.

Однако видимое потребление за тот же период возросло на 5,1%, до 18,5 млн т. Из них 10,4 млн т пришлось на Китай, где за девять месяцев было использовано на 10,4% меди больше, чем в аналогичный период прошлого года. Дефицит рафинированного металла на мировом рынке в результате достиг 887 тыс. т, что в 2,3 раза больше, чем за весь 2019 г.

В мировой горнодобывающей отрасли сейчас реализуется довольно большое число новых медных проектов. Некоторые из них были приостановлены во время карантинов, но сейчас возобновились. Тем не менее Х.Таргетта из Freeport-McMoRan отмечает, что на многих старых месторождениях добыча падает из-за ухудшения качества руды и исчерпания запасов. Поэтому добиться требуемого роста производства будет не просто.

МинПром

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