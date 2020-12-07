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Импорт электроэнергии из России будет приравниваться к госизмене – депутат

07.12.20 14:52 , РБК Украина
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Возобновление импорта электроэнергии из России нанесет непоправимой вред украинской генерации и угольной отрасли, и в нынешних условиях будет приравниваться к государственной измене.

Об этом заявил заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина24".

"Если не будет продлен запрет на импорт, то это очень больно ударит по нашей генерации, по угольной отрасли, по энергетикам. А посмотрите, что у нас сегодня в энергетическом секторе. Это, как на меня, просто государственная измена какая-то в этой ситуации", - отметил нардеп.

По его словам, энергорынок до сих пор не оправился от того вреда, который причинил российский импорт прошлой зимой.

"Огромные долги всего за год работы энергорынка, убыточный "Энергоатом", убыточное "Укрэнерго", убыточный "Гарантированный покупатель". Уже около 35 миллиардов долгов накопилось на энергорынке, в первую очередь перед зелеными. Так, извините, а что же еще делать с российской электроэнергией?" - добавил А.Кучеренко.

Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

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