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Индийская NMDC возобновит добычу железной руды на комбинате Donimalai

07.12.20 14:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая индийская государственная железорудная компания NMDC получила от администрации штата Карнатака разрешение на возобновление добычи сырья на комбинате Donimalai, приостановленной в начале ноября 2018 г.

Правда, предварительно NMDC должна получить разрешительные документы от экологических органов, за которыми обратилась еще около двух лет назад.

Производственная мощность Donimalai составляет около 7 млн т в год, так что возвращение предприятия в строй может существенно улучшить показатели NMDC, которая в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) произвела 32,36 млн т сырья, и уменьшить дефицит ЖРС на индийском рынке. Местные металлургические компании даже недавно обращались к государству с просьбой о запрещении экспорта железной руды.

Нынешнее решение по Donimalai как раз было принято благодаря вмешательству центрального правительства Индии. В 2018 г. администрация штата Карнатака потребовала от NMDC взамен на продление лицензии повышения роялти на 80%. При посредничестве Министерства горнодобывающей промышленности было установлено, что NMDC временно будет платить на 22,5% больше, чем ранее, но специальный комитет в течение трех месяцев предложит постоянный механизм, регулирующих порядок продления лицензий на добычу полезных ископаемых.

МинПром



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