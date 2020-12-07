Иран вошел в ТОП-20 крупнейших производителей стали Как сообщает TehranTimes, в 2019 году Иран занял 19-е место среди 196 стран мира с наибольшим объемом импорта стали (слитки), сообщает IRNA.



Страна заняла 53-е место среди 195 стран по экспорту стальной продукции и 85-е место из 226 стран по мировому импорту стальной продукции.

Согласно упомянутым данным, иранский импорт стали и стальной продукции в 2019 году составил 42 млн долл. и 302 млн долл. соответственно.



В указанном году страна экспортировала сталь и стальную продукцию на 312 млн и 252 млн долл., соответственно.



В прошлом году общий объем производства нерафинированной стали (слитков) в Иране составил 26,8 млн тонн, а общий объем производства стальной продукции достиг 20,6 млн тонн.



По данным IRNA, статистика внешней торговли за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 сентября) показывает, что страна экспортировала 4 375 851 тонну стальных слитков и продукции на сумму 1,59 млрд долл., из которых 76,8 % составили заготовки, слябы и блюмы.



Стоимость экспорта стали за указанные семь месяцев снизилась на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Министерства промышленности, торговли и горнодобывающей промышленности.

.

Общий объем экспорта стальных слитков и продукции превысил 10,5 млн тонн в предыдущем иранском календарном году (завершившемся 19 марта)



Как сообщалось, импорт стальной продукции за первые семь месяцев текущего финансового года достиг 633 665 тонн, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Стоимость импортированных товаров составила 714,6 млн долл. за указанный период, что также на 32% меньше, чем за тот же период предыдущего года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



