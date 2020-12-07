Чтобы законы для поддержки бизнеса заработали, нужны дополнительные усилия – Шпенов Для того чтобы принятые для поддержки бизнеса законы заработали нужны дополнительные усилия. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Нардеп считает, что правительство должно разъяснить предпринимателям суть принятых законов. "Это необходимо для того, чтобы в предпринимательской среде и среди граждан не сформировались напрасные ожидания, которые в конечном итоге могут обернуться снижением доверия к власти", - сказал он



"Дело в том, что условием выделения помощи является введение жесткого карантина, а само финансирование помощи бизнесу должно осуществляться за счет средств COVID-фонда. Сам же так называемый ковидный фонд существует только в бюджете-2020 года и не предусмотрен в проекте бюджета-2021. Таким образом, пока вопрос, как граждане и предприниматели получат обещанную помощь, остается открытым. Ответ на этот вопрос Кабмин должен дать в ближайшее время, иначе принятые законы останутся декларациями", - считает Д.Шпенов.



Как известно, украинский парламент проголосовал в целом за пакет законов президента Зеленского, направленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу и наемным сотрудникам, пострадавшим от карантинных ограничений. По прогнозам экспертов ПРО ООН, как минимум 10% предпринимателей в случае повторного локдауна могут не пережить новых ограничений и уйти с рынка.



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