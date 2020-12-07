Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Чтобы законы для поддержки бизнеса заработали, нужны дополнительные усилия – Шпенов

07.12.20 12:23
печать
размер текста:

Для того чтобы принятые для поддержки бизнеса законы заработали нужны дополнительные усилия. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп считает, что правительство должно разъяснить предпринимателям суть принятых законов. "Это необходимо для того, чтобы в предпринимательской среде и среди граждан не сформировались напрасные ожидания, которые в конечном итоге могут обернуться снижением доверия к власти", - сказал он

"Дело в том, что условием выделения помощи является введение жесткого карантина, а само финансирование помощи бизнесу должно осуществляться за счет средств COVID-фонда. Сам же так называемый ковидный фонд существует только в бюджете-2020 года и не предусмотрен в проекте бюджета-2021. Таким образом, пока вопрос, как граждане и предприниматели получат обещанную помощь, остается открытым. Ответ на этот вопрос Кабмин должен дать в ближайшее время, иначе принятые законы останутся декларациями", - считает Д.Шпенов.

Как известно, украинский парламент проголосовал в целом за пакет законов президента Зеленского, направленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу и наемным сотрудникам, пострадавшим от карантинных ограничений. По прогнозам экспертов ПРО ООН, как минимум 10% предпринимателей в случае повторного локдауна могут не пережить новых ограничений и уйти с рынка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:56
Дотации для госшахт в 2020 году достигнут 5 млрд грн
13:41
Glencore планирует закрыть три австралийские угольные шахты
13:24
Иран вошел в ТОП-20 крупнейших производителей стали
13:13
Иран готов дополнительно поставлять на рынок 2 млн барр нефти в день
13:06
Крупнейшие меткомпании мира повысили цены на арматуру
12:50
Китайские инвесторы Мотор Cич выполнили свои угрозы и подали иск против Украины
12:31
Турция заявила, что ЕС нарушает принципы свободной торговли
12:14
Укравтодор заявил о рекордном объеме ремонта дорог
11:59
Италия подробно рассказала, как будет спасать комбинат Ilva
11:39
НПЗ в богатых странах не выдержали пандемии
11:27
Коронавирус оставил без работы 30 тыс. работников Lufthansa
11:09
Новые локдауны обваливают цены на нефть
10:54
Украина может вместе с Турцией производить ракеты
10:37
Китаю нужно все больше глинозема
10:29
Российские трубники лоббируют трехкратное повышение пошлины на металлолом
10:06
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
09:41
Минобороны купит три самолета Ан-178
09:23
Nippon Steel планирует расширяться в Индии и США
08:55
В Украине резко снизилось количество заболевших коронавирусом
08:27
В Украине стабильно дорожает дизтопливо
04.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!