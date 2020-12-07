Укравтодор заявил о рекордном объеме ремонта дорог В 2020 году "Укравтодор" обновил 3 926 км дорог государственного значения и 85 мостов. Это 92% и 85% от плана, представленного в начале года, и абсолютный рекорд за все время независимости Украины, в том числе в соответствии объявленных планов к факту выполнения.



Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на итоговом мероприятии отрасли "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".



"В этом году мы обновляем целые маршруты, а не мелкие участки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев - Харьков, более 125 км дороги к Станице Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов. Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", - отметил А.Кубраков.



Кроме того, по его словам, в 2020 году был применен новый подход к работе с дорожными проектами, в результате чего дороги стали более долговечными и при этом более дешевыми.



Если считать в общем, учитывая факт выполнения, то в 2019 году средняя стоимость одного километра дороги обходилась в 25,1 млн грн. А уже в 2020 году - 20,6 млн грн, то есть на 4,5 млн грн дешевле.



Наиболее иллюстративный пример - дорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Это один из основных объектов 2018-2019 годов, который также масштабно обновляется и в 2020 году.



Так, например, в 2019 году средняя стоимость капитального ремонта 1 км на двух разных участках дороги составила 51,5 млн грн и 45 млн грн. В 2020-м – 40,8 млн грн и 42,8 млн грн соответственно.



Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев положительно относятся к реализации государственной программы "Большая стройка" и хотят видеть больше отремонтированных и построенных дорог, больниц, школ и детских садов.



Как показали результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 89,8% респондентов одобряют государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. По мнению участников исследования, больше всего средств нужно вкладывать в ремонт дорог.



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